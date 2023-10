Esimese hooga mõtlesin, et kust küll autor leidis nii eluvõõraid mehi? Kas need on ehk väljamõeldud lood? Ei saa ju olla nii enesekeskseid ja piiratud mõttemaailmaga inimesi, täiskasvanud mehi, kes suudavad sellist jama ajada? Nagu päriselt?! Aga siis hakkasin mõtlema, mida nad õigupoolest ütlesid? Väljendasid oma isiklikke hirme ja tõekspidamisi ning igal ühel on ju õigus oma arvamusele, eks ole. Nõustun.