JUHTKIRI ⟩ Kunagi vajab ka Venemaa oma Jakobsoni komisjoni

Igaühel meist on olemas oma mälupilt pöördelistest ajaloosündmustest. Enamasti on selle kujundanud mõni kuulus foto või filmilõik: roosas kostüümis Jacqueline Kennedy kummardumas John F. Kennedy elutu keha kohale või paksu musta suitsu välja ajavad New Yorgi kaksiktornid.