AK FOOKUS ⟩ Oktoober 1993: miks demokraatia Venemaal läbi kukkus?

Parlamendi pommitamise poliitilised ja emotsionaalsed jäljed on sügavad. Samas on selle reaalne koht Venemaa poliitilises biograafias tänini raskesti määratletav: see on üks häiriv sündmus, mida venelastel on samas raske konteksti panna ja otsustada, mis täpselt läks valesti, kui valesti ja kes on süüdi. Kas tegu on pattulangemisega, mis päädis paradiisist väljaheitmisega ja sai selliselt kõigi hilisemate väärtegude aluseks? Või oli see uue riigi hirmus sünnitrauma, millest aga olude õnnelikuma kujunemise korral oleks hiljem siiski võinud paraneda ja välja kasvada?