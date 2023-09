Ekspresident Kersti Kaljulaid on teisest puust kui peaminister Kaja Kallas. Ei mingit pikka keerutamist ega probleemi marineerimist. Kui Postimees oli avalikustanud, et Alexela on juba mitmeid kuid salaja taas Venemaalt LPG-gaasi tarninud, astus Kaljulaid Alexela nõukogust tagasi.