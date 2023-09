Erkki Koort ⟩ Kes on lõiganud edu idavedude skandaalist?

Idavedude skandaalis on Reformierakonna reiting püsinud suhteliselt stabiilne ning tegi alles nüüd väikese jõnksu alla. Peaministri reiting on küll langenud ning viimase uuringu kohaselt toetab kuni 2/3 inimestest peaministri lahkumist. Aga peaminister ei saa enam lahkuda. Esiteks on poliitilised oponendid kohati vinti üle keerates teda tsementeerinud ning teiseks vähendab see tema võimalust püüda Euroopas kõrgemaid ametikohti. Diskussiooni faktid enam ei sega.