RAINER SAKS ⟩ Venemaa lips Mägi-Karabahhias on läbi

Mägi-Karabahhia kohaliku kogukonna juht, ametliku nimetusega president, kirjutas alla käskkirja, millega kuulutas ametlikult tunnustamata Mägi-Karabahhia vabariigi eksistentsi lõpetatuks alates 1. jaanuarist 2024. Kindlasti põhjustab see paljudes armeenlastes frustratsiooni, kuid see on väga oluline samm suhete normaliseerimiseks Armeenia ja Aserbaidžaani vahel tulevikus, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.