JUHTKIRI ⟩ Kui kurjaga ei saa, siis prooviks äkki heaga!

Mõne kuu eest ilmus Postimehes kirjanik Jan Kausi essee (PM, 01.04). «Sallimatuse piiramise asemel võiks kaaluda kõnelaade, mis lihtsalt erinevad sallimatust hoiakust või ükskõik millisest viha-, vaenu- ja muust vahukõnest,» pani Kaus muuhulgas ette.

Paistab, et see on praegu parim üleskutse meie rahvaesindusele – nii opositsioonile, kes on juba kevadest saadik parlamendi tööd halvanud, kui ka koalitsioonile, kes kipub süüdimatult mööda vaatama tõsiasjast, et vaenukõnevastased pügalad on Eesti seadustes juba olemas.

Üks on selge: praegu on tarvis Eesti ühiskonda liita ja kokku liimida, mitte seda jätkuvalt polariseerida. Siit ka väga lihtne mõte, kuidas valitsuskoalitsioon saaks edendada kodurahu ja parandada oma õhukeseks kulunud mainet. See on võtta kõnealune seadus riigikogu menetlusest tagasi või jätta ta lihtsalt peale esimest lugemist seisma. Igal juhul peab see samm olema avalik ja vastu tuleks küsida edasise obstruktsiooni lõpetamist riigikogu töös.