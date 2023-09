REILI RAND ⟩ Üle jõu elamine ei saa lõputult kesta

Iseenesest on laenude abil investeeringute tegemine ja majanduse turgutamine õige suund, kuid laenu on põhjust võtta siis, kui on jaksu seda hiljem teenindada. See kehtib nii kodumajapidamiste kui ka riigieelarve puhul. Eesti riigi laenuintresside kogukulu jõuab lähiaastatel ühe protsendini SKTst, mis tähendab aastas peaaegu 500 miljoni euro ulatuses tagasimakseid.