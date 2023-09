IVO PILVING ⟩ Raielubade robot peab veel kodaniku- ja loodusõpetuse tunde võtma

Kohtuotsusel on kindlasti lai mõju. Rohevõrgustikku kuulub umbes pool Eesti maismaast. Võrk koosneb umbes 70 protsendi ulatuses metsadest, sh riigimetsast, vähemal määral on ka soid, niite jne. Üldist moratooriumi metsa majandamisele otsusest ei tulene. Ka e-riigi arengule ei tõmmatud pidurit, küll aga on tarvis ettevaatlikumaid sõiduvõtteid.