OLEV REMSU ⟩ Paavst leidis Mongooliast 1500 katoliiklast ja andis Hiinale ninanipsu

Uskuge või mitte, ent meie päevilgi juhtub midagi ilusat. Paavst külastas septembri algul neli päeva Mongooliat, kus on umbes 1500 katoliiklast (0,05 protsenti elanikkonnast; kristlasi kokku 1,3 protsenti elanikkonnast), kolm korda vähem kui Eestis, kuid tublisti enam kui Vatikanis. (Turistid ei lähe arvesse ei siin ega seal.) Roomast asub see pindalalt tohutu maa kaugel-kaugel, nõnda et jesuiidist 86-aastane paavst, kes maapinnal liigub spetsiaalses invaautos, nn papamobil’is, näitas üles sitkust püha eesmärgi nimel. Täie lugupidamise juures Mongoolia vastu tuleb ikkagi tõdeda, et samas oli see ka reis regiooni.