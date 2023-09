Vähe on teemasid, mis on jõudnud juristide diskussioonist väljapoole ja sealhulgas ka massimeedia veergudele. Üks selliseid teemasid on haldustrahvide võimalik taaskehtestamine. Kajastus on olnud kohati akadeemiline, aga samuti ka väga emotsionaalne. See on Eesti õigussüsteemi jaoks väga oluline teema, protokollilise ülevaate õigusteadlaste arutelust annab Ellex Raidla vandeadvokaat Martin Mäesalu.