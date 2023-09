JAANUS RAHUMÄGI ⟩ Vene gaasi impordi keelamine peab olema kogu ELi, mitte Eesti otsus

Rahvusvaheline äripraktika lähtub kogu maailmas sellest, et see, mis ei ole keelatud, on lubatud. See on kõikjal aktsepteeritud tava, millest seaduskuulekad ettevõtted lähtuvad. Lisaks on ka palju ettevõtted, kes peavad ka moraali ja eetika küsimusi kõrgemateks kui seaduseid, sest nende toodete või teenuste tarbijad peavad seda oluliseks. Kui nad oma tarbijate soove ei järgi, nende kaupade tarbimine väheneb või neid hakatakse boikoteerima.