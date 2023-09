INDREK SCHWEDE ⟩ Eesti toetab Gruusia ja Ukraina territoriaalset terviklikkust, aga salgab maha enda oma

Huvitav, kui suur osa vastaks, et viis protsenti ka Eesti territooriumist on endiselt annekteeritud? Sellest ei kirjutata, sellest vaikivad meie riigijuhid, kes jõuliselt raiuvad, et okupeeritud on Krimm ja Donbass (ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetia), aga väldivad välja ütlemast, et kuni piirileping on kahepoolselt ratifitseerimata, on Venemaa valduses Eestile seaduslikult kuuluvad Narva-tagune ja suur osa Petserimaast.