Jaanus Karilaid ⟩ Vihakõneseadus viib sõnavabaduse ja ühiskondliku elujõu!

Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) on uuesti riigikogus. Selle eelnõu sisu on aastaid tõrjutud ja nüüd on see pisut kohendatud kujul jälle kohal. Taas kord proovitakse seda poliitilise jõuga ära suruda ja endiselt eiratakse kõige kaalukamat argumenti, et reaalne elu ei vaja seda, märgib riigikogu liige Jaanus Karilaid (Isamaa).