EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED ⟩ Vägistamine on kuritegu, millele tuleb jõuliselt reageerida

Euroopa mõistab järjepidevalt hukka vägistamise kasutamise relvana kolmandate riikide konfliktides. Praegu oleme aga olukorras, kus Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide läbirääkimistel on tulnud ilmsiks, et enamik neist, sealhulgas Eesti, ei toeta vägistamise lisamist eelmainitud direktiivi. See on jahmatav ja vastuvõetamatu seiskoht, mis on selges vastuolus seaduse eesmärgiga kaitsta naisi seksuaalse vägivalla ja vägistamise eest.