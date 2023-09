TÕNU VÄÄT ⟩ Riigieelarvesse on pakkuda miljard eurot, millele seni on sülitatud

Riigieelarve koostajad kutsuvad üles esitama ideid ja tulema appi, et leida hädavajalikku lisaraha. Eesti E-kaubanduse Liit on aastaid juhtinud tähelepanu, et Eesti on jätnud unarusse piiriülese e-kaubanduse maksustamise. See pole mitte üksnes tegemata töö, vaid ka ülisuur sisuline probleem, mis seisab puhtalt poliitilise tahte ja käsilevõtmise taga. Nii on juba jäänud riigieelarvesse kaasamata sajad miljonid eurod, mida Eesti riik peaks õigustatult nägema oma kassas.