URMAS PAET ⟩ Euroopa kohal hõljuvad uued murepilved

Viimased päevad on täis näiteid, et Ukraina toetamise ja sõjalise abi andmise taseme tuleviku suhtes pole midagi lõplikult otsustatud. Vaeva tuleb näha iga päev. Vaatame lähemalt: Ungari peaministri Viktor Orbáni teated, et Ukraina ei vaja rohkem toetust ning Rootsil pole NATOsse kiiret; Slovakkia eelseisvate valimiste võimalik võitja Robert Fico seisukoht, et Ukrainale ei peaks rohkem relvaabi andma; Türgi blokeering Rootsile NATOga liitumisel; Poola tüli Ukrainaga vilja teemal ning hoiatused relvaabi piiramise kohta; USA presidendivalimiste kampaanias kostvad muret tekitavad sõnumid.