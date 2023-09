Kui meil oleks Eestis selline riigiasutus, kus seiratakse ja analüüsitakse pidevalt ja koostoimes Eesti rahvastikuprotsesse ning pakutakse lahendusi, siis oleks selle asutuse sündimust jälgiv analüütik oma ülemusele mõned nädalad tagasi teatanud, et statistikaamet on ilmutanud andmed, mille kohaselt on uute eestimaalaste ilmaletulek esimesel poolaastal eelmise aasta sama ajaga võrreldes vähenenud üheksa protsenti, tõdeb poliitik Jaak Valge (EKRE).