Mis ei ole hea, on rahandusminister Mart Võrklaeva tõdemus, et oleme juba eelarvedebatis, mis peaks kestma järgmise aasta esimese juulini. Kui jätkuva debati kvaliteet on samasugune nagu seni, siis on meil küll kuri karjas. Tõdemus, et olemegi juba debatis, mõjub üldse üllatavalt.

Mis meil siin viimastel kuudel on toimunud? Valitsusest on kostnud erinevaid signaale. Kord teeme nii, kord teeme naa. Kokkuvõtvalt on protsess olnud nigel. Esiteks, infot on olnud vähe. Teiseks, info on olnud segane ja vastukäiv. Kolmandaks, kooskõlastusringide tähtajad on väga lühikesed ning huvigrupid on pandud enamasti fakti ette. Ja mitte stiilis «võta või jäta» – jätmise varianti üldiselt ei ole.