TIIT LUKK ⟩ Tudengite enneaegne noppimine koolipingist murrab meie järelkasvu

Koputan just ettevõtjate ja personaliinimeste südametunnistusele. Just praegu on aeg tegutseda vastutustundlikult, altruistlikult. Siin tasub võtta eeskuju USA ärikultuurist. Puutusin altruistliku ettevõtluse mõistega esimest korda kokku kevadel USA lääneranniku tippülikoole külastades.

Mõistagi on USA ja Eesti kõrgharidussüsteemid erinevad: üks tegutseb peaasjalikult erakapitalil ja tudengit tihti pensionieani orjastaval õppemaksusüsteemil, teises saab tudeng õppida kõigil kolmel astmel tasuta (maksumaksjate toel muidugi). Samas on igal pool suurim majanduse mootor tipptasemel õpe ja teadus. Ülikoolid on – ja ilmselt ka jäävad veel väga pikaks ajaks – innovatsiooni kasvulavad, kus teadust veavad just doktorandid ja järeldoktorid.