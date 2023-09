Olukord on kehv ja seejuures pole sugugi näha, et see samamoodi edasi toimetades kujuneks tuleviku väetiseks. Tööpuuduse kasv on saabumas hiljem, aga ta tuleb. Juba näeme uudisvoos teateid inimeste koondamisest töötleva tööstuse sektoris. Aga just see sektor viib Eesti majandust edasi.