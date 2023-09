Järgmisel aastal langeb Soomes automaks ja algse plaani järgi peaks Eestis siis tekkima päris uus automaks. Nüüd on viimane küll suure surve pärast lükatud aastasse 2025. Soome parempoolse valitsuse põhimõte on, et maksupoliitikaga tõstetakse inimeste ostujõudu, muudetakse sotsiaaltoetusi nii, et töötegemine on alati tasuvam kui lihtsalt kodus vedelemine ja sellega muudetakse Soome ettevõtete globaalset konkurentsivõimet.