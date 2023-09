Marek Strandberg ⟩ Tähelepanu: koid ründavad, koid ründavad!

Ühel aasta olid toomingad kaetud kõhedust tekitavate hõbedaste kangastega. Neid aastaid on olnud mitu. Lähemale minnes võis näha, kuidas tõugud puulehti närivad. Võrkne loor oli nende ümber tiheda kangana, millest ilmselt linnudki ei tihka läbi nokkida. Justkui oleksid neilgi valimised olnud ning see kate, mille varjus toimetada saab, on kootud valmistulemustest ja koalitsioonikokkuleppest.

Omalaadsete võrgendikoide hordidena on ka praegune valitsus hakanud riigipuud koormama. Loori kaitsvas varjus võib teha mida tahes, vähemalt on niimoodi öeldud, et tehakse – saadikud pole seotud oma mandaadi ega ka lubadustega. Ühtede lubadustega saadud hääled muutis Reformierakond kannapöördega sootuks teisteks seaduseelnõudeks ning need on tänaseks läbi kukkunud ja asendunud mingi ebamäärase pudruga. Selle pudru hulka kuulub ka omajagu ähvardusi: automaks tulevat hiljem ja saavat olema karmim, ja siis tuleb veel üks salajane maks, millest keegi seni midagi ei tea, aga ta tuleb!