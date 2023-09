JUHTKIRI ⟩ Vene identiteet ei tohi tähendada imperialismi

Üldistamine on ohtlik tee lihtsustamisele. Kindlasti on neid eestivenelasi, kes ei seosta end Kremli jõupoliitika ja Ukraina sõjaga. Kes on Eesti, mitte Venemaa patrioodid. Siin tulebki teha vahe. Või tõmmata piir, kui soovite. Ei saa panna võrdusmärki Venemaa ja venelaste vahele.

Sestap ei maksa eestivenelastel tajuda enda vastu suunatud sammudena seda, kui Eesti kehtestas sissesõidukeelu Vene registrinumbriga autodele. Tegemist on Venemaa, mitte Eestiga. See on Venemaa, mis pommitab Ukraina tsiviilisikuid, mitte Eesti. Eesti valitsus ei küüdita lapsi ega muuda hooneid pommidega rusudeks.

Eesti on näinud rahvuslikul pinnal kokkupõrkeid paraku ka varem – meenutatagu 2007. aasta pronksiöid, mis andsid marodööridele putinistliku ideoloogia ettekäändel võimaluse märatseda Tallinna kesklinnas kaks ööd. Selline olukord ei tohi korduda.