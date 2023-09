AGO SAMOSON ⟩ E-valimised on praegu usalduse küsimus

E-valimiste juurutamist on põhjendatud kahe argumendiga – välismaal hääletamise ja valijabaasi (mugavuse) laiendamisega. Kas see on nii, millised on e-valimiste plussid ja millised on miinused, kirjutab TTÜ Küberneetika Instituudi juhtivteadur Ago Samoson.