Daniil Kurakin ⟩ Autokleebis «Ma olen venelane» on rumalus või sõja ja Putini toetamine

Oma rahvuse üle uhkuse tundmise demonstreerimine ei ole ka iseenesest hea toon, kui tegemist pole erandolukordadega, mil näiteks on vaja rahvast reaalse välisohu vastu liita ja võitlusvaimu tõsta. Kõigis muudes olukordades on uhkus selle üle, et inimesel oli õnne sündida konkreetses riigis enam kui kahesaja riigi seast maailmas, märk asjaolust, et sellel inimesel pole lihtsalt rohkem millegi üle uhkust tunda.

Jutt on antusest, mille mõju inimese elule saab muuta näiteks kolimise või rahvastikuregistris rahvuse muutmisega. Uhke võib ja on vaja olla oma tegude üle, kõige selle üle, mida oled teinud, panustades jõudu ja mõjutades seeläbi enda või teiste elu. Kuid on ka näiteid, mil inimese uhkus oma rahvuse üle tekitab enamikus teistes inimestes ainult negatiivseid emotsioone. Just seda juhtumit illustreerivad need, kes kleebivad oma autole lause «Ma olen venelane».