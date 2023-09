Tõenäoliselt pole Eesti majanduses juba toimuv vindumine ja ohuna ees terendav väga pikaajalise taandarengu perspektiivi võimalikkus avalikkusele enam mitte miskit uut. Väga paljude teiste seas on nii kaubandus-tööstuskoja juht Toomas Luman kui ettevõtja Indrek Neivelt oma kriitika üpriski tagasihoidlikus vormis, kuid samas peamisi ohupunkte, nagu ka soovitusi, esile tuues välja öelnud. Mart Laarilt saabus aga alles äsja üpriski sapine ja vihane kommentaar valitsuse tegevusele, millega ta ütles otse välja, et maksudega lajatamise kaudu on Eesti majandus käpuli löödud.