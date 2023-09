See tekst on jätk kaheosalisele artiklile, mille esimeses järgus vaatlesime mõningaid pistelisi noppeid meie poliitikute tegemistest läbi aastate. Järgnevalt lahkame viimase aja sündmuste näitel, millise poliitika ajamiseni sääraste inimeste võim on viinud. Ühtlasi pakume välja mõned praktilised lahendused selleks, et halvast komöödiast ei saaks tulevikus täielik tragöödia. Esmalt küsime endalt viimast korda: «Millises riigis me elame?»