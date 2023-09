Meedias liigub info, et lähiajal peaks Granadas toimuma Armeenia peaministri ja Aserbaidžaani presidendi kohtumine, kus mingis rollis viibivad juures ka ELi, Saksamaa ja Prantsusmaa esindajad. Kui ilma Venemaa osaluseta õnnestub Armeenia ja Aserbaidžaani vahel rahuprotsess läbi viia, võib öelda, et Kaukaasias on alanud uus geopoliitiline ajastu.