MARTIN EHALA ⟩ Hääli loevad pädevad organid

Jossif Stalini läände põgenenud assistent Boriss Bažanov avaldas 1930. aastal Pariisis mälestusraamatu, milles ta tsiteerib sõnu, mida Stalin väidetavalt ütles 1923. aasta detsembris poliitbüroo troika koosolekul partei keskkomitee valimiste kohta: «Teate, seltsimehed, mida ma sellest arvan: ma arvan, et pole üldse oluline, kes ja kuidas hääletab; aga äärmiselt oluline on see, kes ja kuidas hääli loeb.»