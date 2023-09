William Hague ⟩ Valmistuge Trumpi tulekuks või diktaatorid hakkavad asju otsustama

Minu jaoks oli viimaste nädalate kõige rabavam poliitiline fakt pärit ajakirjas Science avaldatud uuringust, mis käsitles lugusid, mida ameeriklased on ühismeedias kõige enam vaadanud. Tuleb välja, et 2020. aasta presidendivalimisi kajastavate lugude seas oli esikohal see, mis rääkis umbes üheksast Pennsylvania prügikastist leitud hääletussedelist ja mida Facebookis vaadati erakordsed 113 miljonit korda.

Kuigi see vastas tõele, oli lugu kokku klopsitud viisil, mis oli eksitav: et kõik hääled olid antud Donald Trumpi poolt, mida need ei olnud, ja et see oli tõend demokraatide korda saadetud võltsimisest, samas kui see osutus töötaja veaks, mida panid tähele ametnikud.