Juhtkiri ⟩ Lääne moraalivõbelus võib maksta kohutavat hinda

Kõik see on oluline teema ka Eesti jaoks. Nii Slava Ukraini rahaskandaal kui ka peaministri abikaasa idaveod on avalikku usaldust Ukraina toetamise osas õõnestanud. Kuid see ei tohi kuidagi õõnestada meie peamist eesmärki, milleks on Ukraina võit Kremli orkiarmee üle.

Peamine argument, mis lääne moraali Ukraina toetamise osas üleval hoiab, on praegu Ukraina kaitseväe järjest muljetavaldavam sõjaline edu. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ütleb Postimehe veebiartiklis, et Ukraina kaitsjad on saavutanud initsiatiivi, nad on lõunas vaenlase kaitseliinidest läbi murdnud ning korraldavad järjest tõhusamaid rünnakuid Krimmile.