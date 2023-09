ALEX SAVOLAINEN ⟩ Haridustöötajad, mobiliseeruge! Streigi aeg on käes.

Me soovime, et meie tööd väärtustataks ja et see kajastuks ka palgasedelil. Me soovime, et kool tunduks noortele atraktiivne töökoht, unustamata ära ka vanemaid kolleege. Soovime, et tulemuslikku tööd märgataks ja ülekoormust tasustataks vastavalt seadusele. Soovime, et meie töötasu võrreldaks teiste kõrgharitud töötajate – arstide, juristide, inseneride – töötasudega. Soovime, et õpetaja töötasuga oleks võimalik soetada oma kodu, luua pere ja et peale õppeaasta lõppu ei peaks minema kõrgharitud õpetaja maasikapõllule lisaraha teenima. Soovime olla vaprad, säravad, šikid ja enesekindlad nii seest kui väljast.