KALEV STOICESCU ⟩ Ukrainas läheb aina huvitavamaks

Ukraina relvajõudude lõunarinde ülem kindral Oleksandr Tarnavski väidab, et ukrainlased murdsid läbi Vene okupantide kaitseliinidest Verbove küla piirkonnas. Ta tunnnistab, et nad ei ole kiiresti edenenud, nagu paljud eeldasid, kuid ta lisab, et miinimumprogramm on Tokmaki võtmine, ca 15 km eemal, mis avab tee Melitopoli suunal. Ta ei arva, et ilm hakkab oluliselt takistama pealetungi, sest ukrainlaste edenemine on toimunud eesliinil peamiselt «ilma masinateta», puhastades vatnikute kaitseliine.