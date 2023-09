Tuleb mainida, et viimati rääkis Hiina strateegilise partnerluse arendamisest Süüria presidendi Bashshār al-Asadiga, kui viimane hiljuti Pekingit külastas. Süürias on Venemaa mõju kahanemas ja võimalused muudatusteks on avatud. Hiina ilmselt soovib Süüria abil vähemalt näiliselt endale ehitada suuremat rolli rahvusvaheliste konfliktide haldamisel. Kuid strateegilise partnerluse määratlus näikse Hiina jaoks olevat muutunud palju lahjemaks ja paindlikumaks, kui varasematel aegadel seda sisutati.