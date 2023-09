Enamik meist on suuremate linnade tänavatel märganud, et viimase 20 aasta jooksul on tekkinud palju barbershop-tüüpi asutusi, kus pakutakse meestele habemeajamisteenuseid ja samuti erinevaid küünetehnikute salonge (vaadake, kui täis on need salongid reedeti pärast tööpäeva lõppu!). See näitab, et elanikel on piisavat vara, et maksta selliste luksuste nagu habeme või küünte hooldamine eest (mõlemat saaks teha ka iseseisvalt kodus).