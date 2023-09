PROFESSOR ALFRED LEPAOTSAST ⟩ Seentest, dialektiliselt ja diskursiivselt

Kus valitsevad ohud sattuda kultuurilise omastamise ja süsteemse rassismi karidele, kus aga avaneb meie ees avatud, salliv ja kaasav seenehoiak. Kuidas korjata, puhastada, hoiustada ja tarbida seeni postkoloniaalsest, poststrukturalistlikust, sotsiaalkonstruktivistlikust, kulturoloogilisest ja antropoloogilisest vaatenurgast lähtudes? Milline on feministlik seenekäsitlus? Kas seentel on olemas sugu ja kas see on sama voolav kui inimesel? Kas seente hulgas on populiste ja tagurlasi? Rassiste ja kolonialiste?