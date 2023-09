PIRET TARTO ⟩ Vastupanuvõitluse päev tähistab Eesti järjepidevust

22. september seisab kalendris vastupanuvõitluse päevana, mis on riiklik tähtpäev. Kuigi seda tähtpäeva on tähistatud juba 2007. aastast, ei tea üllatavalt paljud inimesed tänapäevani, mis päev see tegelikult on, ning miks seda tähistatakse just 22. septembril.