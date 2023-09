NÄDALA NÄGU ⟩ Kuidas karastus teras Mart Võrklaeva moodi

Neli aastat tagasi oli Võrklaev lihtsalt Rae vallavanem. Täna on ta peaminister Kaja Kallase järel kõige nähtavam ja olulisem minister. Kui Võrklaev sai eelmises riigikogu koosseisus Reformierakonna fraktsiooni juhiks, tuli see väikese üllatusena. Avalikkus tunneb ja hindab poliitikutest eelkõige ministreid, aga poliitika köögipoole peal on fraktsiooni esimees üks tähtsamaid positsioone. Mõeldes kasvõi nendele, kes enne Võrklaeva juhtisid Reformierakonna fraktsiooni: Kaja Kallas ise, Jürgen Ligi, Kristen Michal.