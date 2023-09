Ah, et vaata, mida kaabud räägivad ja kui nad veel võimu juurde lasta, mida nad siis võivad korda saata? Igal juhul oleks nad ettearvatavad, aga Reformierakond lihtsalt ei tee seda, mida räägib. Ainuüksi sellise valelikkuse pärast on nad kottimist väärt. Pealegi on Kaja Kallas palunud, et temasse tuleb suhtuda samamoodi kui EKRE juhtidesse.