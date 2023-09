MARK GERASSIMENKO ⟩ Eestit ootab taas kallis elekter, meil on lahendus

Nagu on toonud välja NordPooli esindajad, hinnavahe tuleneb lihtsast tõigast: odav Soome elekter ei pääse füüsiliselt ligi Eesti turule. Eesti ja Soome elektrivõrke ühendab kaks Estlinki merekaablit, mille kombineeritud maksimaalne läbilaskevõime on 1000 megavatti tunnis. Kõlab hästi, aga sellest Eesti vajaduste katmiseks ei piisa. Eriti arvestades sellega, et eksporditavast odavast Soome elektrist voolab arvestatav osa mööda Eestit meie lõunanaabrite lätlaste ja leedukate poole.