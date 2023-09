Eesti rahvusromantikud pakkusid välja, et Lindanise võis tähendada hoopiski esiema Linda nisa. Keeleteadlased on sellegi hüpoteesi kõrvale heitnud. Käibele on tulnud ja jäänud Linnaaseme versioon. Tõsi, varasemas kõneviisis oli see Litnanasõn või Linnanasõn.