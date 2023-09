MAARJA VAINO ⟩ Ja kui me veel surnud ei ole...

Minu eriline lemmik on mitmekihiline romaan «Ja kui me surnud ei ole, siis elame praegugi» (1973). Teos on tema legendaarsemate romaanide varju jäänud. Ometi on tegemist meistriteosega, kus ilmneb eriti hõrgult Mati Undi armastus müütide vastu, oskus köita ühte inimelu argine ja kosmiline mõõde.