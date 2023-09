TRIIN TERAMÄE ⟩ Meid juhiks nagu Karl Vaino

Sellel suvel toimunud erakondade esimeeste debatis arvamusfestivalil teatas peaminister Kaja Kallas Isamaa esimees Urmas Reinsalule: «Sa oled EKREga ikka täiesti ühte joont, et sa hakkad mõtlema, kes on eestlane. Meil on kodanikuriik. Eesti kodanik on Eesti kodanik. Õige eestlase defineerimisega läheme täiesti rappa.». Meenutab kangesti okupatsiooniaegset üllast eesmärki «natsionalismi jäänuste lõplikust kadumisest.»