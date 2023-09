Ei ole teada konkreetne põhjus, miks tuli auto pihta avati. Igatahes pidas Aserbaidžaani president vajalikuks kiiresti vabandada Venemaa ees toimunu pärast, et vältida seni väga hästi kulgenud operatsiooni väljumist kontrolli alt. On teateid ka mõne Armeenia üksuse kohta, kes on keeldunud täitmast korraldust mitte osutada relvastatud vastupanu ning kohati on puhkenud edasi liikuvatel aseri üksustel nendega tulevahetusi.