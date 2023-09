Venemaa rünnak Ukraina vastu polariseerib ka Eesti ühiskonda: 54 protsenti venelastest ei poolda Ukraina toetamist sõjaliselt, kui Venemaa ähvardab kasutada tuumarelva, aga 82 protsenti eestlastest toetaks Ukrainat igal juhul ning vaid 10 protsenti oleks vastu, selgub Friedrich Eberti fondi tellitud uuringust. Kuigi ühiskonna lõimimisel on edusamme, on suur osa siinsetest venelastest endiselt Venemaa valedega manipuleeritav ning nende kaasamine on valitsusele probleem.