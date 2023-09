JUHTKIRI ⟩ Sõbrad nii ei tee, aga miks Poola ja Ukraina teevad?

Lugu Postimehe reedesel välisuudiste küljel näitab aga, et Poola pahameelel on pikaajalisem tagamaa. Varssavit on muuhulgas ärritanud see, et Ukraina otsis Poola mõjutamiseks abikätt Saksamaalt, kellega Varssavil on väga keerulised suhted. Samuti see, et Ukraina üldse julgeb Poolale kui oma esiabistajale mingeid nõudmisi seada. Ja peatsed valimised võimendavad seda kõike.