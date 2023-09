AK ⟩ Kunagi maksame kätte ja võtame Karabahhi tagasi

Mul on üks sõber, aserbaidžaanlane, kellele ikka siis helistan, kui Karabahhis algab mingi sõda või ootamatus. Küsisin seekord päris otse, et kas te nüüd ajate venelaste abiga kõik armeenlased välja. «Ei-ei, seda ei juhtu, las nad elavad, ainult sõja­mehed peavad ära minema,» vastas tema. «Ja need, kes on kuri­tegusid sooritanud. Nende asjadega on vaja tegeleda.»