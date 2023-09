Analüütikud raporteerivad, et ka poolteist keskmist netopalka ehk umbes 2300 eurot teenivad pered või üksikisikud ei saa endale Tallinnas kodulaenu lubada. See on järjekordne ilmselge näide kinnisvara taskukohasuse kriisist, mille peamised ohvrid on noored.