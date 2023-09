Hukkunute täpset arvu ei teata ega saada kunagi teada. Selleks on pakutud arve 1300 ja 3500 vahel. 21. septembril jõudsid Vene väed Tallinna äärelinna. Ilmselt lubati lähenevate okupantide hirmus laeva palju rohkem põgenikke, kui esialgu planeeritud. Ilmselt ei registreeritud kusagil nende isikuandmeid ega arvu või on need andmed hävinud.